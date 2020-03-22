Работающим пенсионерам: Как трудоустройство влияет на выплату в Украине

В Украине если пенсионер работает, это влияет на его право на доплаты, надбавки, повышения, а также перерасчет пенсии в случае изменения прожиточного минимума. Поэтому пенсия пенсионера, работающего или осуществляющего предпринимательскую деятельность, будет другой. Об этом сообщает администрация управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в городе Краматорске Донецкой области, передает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, в частности, в случае трудоустройства пенсионера перерасчет с учетом нового прожиточного минимума для исчисления минимального размера или доплаты законодательством не предусмотрен. Такой перерасчет осуществляется автоматически по данным пенсионного дела, в котором информация относительно трудоустройства появляется, если лицо сообщает об этом. Может образоваться переплата пенсионных средств.

Надбавку пенсионерам, которые не работают и имеют на своем иждивении детей до 18 лет, также не выплачивают в случае трудоустройства.

Бывает и так, что после трудоустройства пенсионера выплата пенсии ему вообще должна прекратиться. Например, прекращается также выплата получателю пенсии за выслугу лет, если он идет работать по специальности, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет.

Случаи переплаты пенсии случаются, когда пенсионер, получая пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту (ст. 33 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»), трудоустраивается и не сообщает об этом факте.

«При назначении (перерасчете) пенсии лицу под личную подпись сообщают о его обязанности в случае трудоустройства представить данные об этом в органы Пенсионного фонда. Такое же предупреждение содержится в пенсионном удостоверении. Если пенсионер не сообщит о таких изменениях, органам Пенсионного фонда станет известно о факте трудоустройства, поскольку систематически осуществляется сверка данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц – предпринимателей и выявляется факт трудоустройства», – говорится в сообщении.

Как уточняется, для предупреждения переплат пенсий в связи с трудоустройством обязательно нужно своевременно сообщать об этом в управление Пенсионного фонда по месту жительства.