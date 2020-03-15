В Волновахском районе во дворе дома взорвали гранату

Правоохранители Донецкой области проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств взрыва, который произошел вчера на частном дворе местных жителей. По факту возбуждено уголовное производство. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

«Вчера в 6:08 часов утра в дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение о том, что ночью произошел взрыв во дворе частного дома, в результате чего поврежден легковой автомобиль», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции, взрывотехники и кинологи. Обнаружен предмет, внешне похожий на запал УЗРГМ, а на автомобиле – обломочные пробоины.

Правоохранители изъяли и направили на экспертизу металлические обломки взрывного устройства и пробы грунта, взятые в эпицентре взрыва.

Сейчас полиция проверяет возможные версии данного преступления и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Следователи Волновахского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.