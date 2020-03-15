Родился на фронте: В одном из подразделений на Луганщине «служит» пес, который умеет петь (Видео)

На передовой украинским бойцам во многих подразделениях помогают защищать Украину их четвероногие друзья. Кто-то ловит мышей, а кто-то предупреждает, что скоро будет обстрел, или даже спасает армейцев из-под пуль. В одном из подразделений в Луганской области «проходит службу» боевой пес Патрон. С воинами он уже пять лет подряд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Патрон на вид обычный дворовый пес. Его мать – овчарка. Пять лет назад оставила щенка в Гранитном (Донецкая обл.). Боец с позывным Чечен принес его в подразделение. Военные вместе выбирали ему имя и назвали Патрон. По словам теперешнего хозяина Дениса, в подразделении пес самостоятельно выбрал себе военнослужащего, которому начал служить. «Было ранение, правда, не боевое, но сильное. У него очень хорошие уши. Он хорошо слышит, хорошо видит. Подает сигналы, что кто-то чужой, кто подходит», – рассказал военный.

Патрон стал талисманом своего подразделения. Его хозяин Денис признается, что иногда переживает за пса, когда тот где-то долго бегает по своим делам. Иногда армеец берет его с собой на задание. Специально для этого волонтеры сшили для пса бронежилет. «Друзья сшили ему бронежилет. Чтобы сохранить здоровье собаки, потому что у него ранение уже есть. Контузия есть. Бронежилет классный. Украинская броня сделала. Выдерживает выстрел из ПМ, осколки. Хорошая защита. И не тяжелый – кило триста», – добавил Денис.

На днях Патрону исполнилось 5 лет. День рождения любимца в подразделении решили отметить – и даже с музыкальным сопровождением. Армеец Юрий для этого взял в руки баян. А на передовой неизменным солистом в таких случаях выступает одаренный Патрон – пес умеет петь. Это бойцы заметили не сразу, потому что в подразделении не было музыкальных инструментов. Но когда Денис смог достать трубу, на которой учился играть еще в музыкальной школе, то все подразделение смогло оценить голосистость Патрона. Сейчас здесь есть труба и баян. Армейцы показали, как Патрон может спеть под что угодно.

Бойцы в один голос уверяют, что после завершения войны Патрона не бросят. Денис уже возил его к себе домой, когда были ротации. Говорит, пес спокойно переносит поезд и с радостью ездит сзади хозяина в машине. Поэтому, обычный на первый взгляд пес, оказался необычным голосистым солистом, который уже имеет боевой опыт, хозяина и свой дом.

Напомним, будни на фронте невозможно представить без четверолапых друзей, которые приходят к украинским воинам в поисках чего-нибудь вкусненького и нередко остаются на позициях. Они приносят немало пользы: коты блестяще справляются с проблемой грызунов, а собаки нередко предупреждают о приближении чужаков.