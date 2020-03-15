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В МОЗ призвали закрыть кафе и рестораны для борьбы с коронавирусом

15.03.20 21:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом Илья Емец сказал во время обсуждения законопроекта «О противодействии коронавирусу», – сообщает официальный Telegram-канал МОЗ.

«Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно», – отметил Емец.

Как сообщалось ранее, Минздрав призвал украинцев по возможности не выходить из дома из-за карантина.

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