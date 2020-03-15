Дополнительные ограничения: В штабе ООС рассказали, как будут осуществлять пропуск через КПВВ

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил вводятся дополнительные временные ограничения относительно пересечения линии разграничения. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-центр Операция объединенных сил.

«С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2 с 00:00 16 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года вводятся дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что с указанного времени будет приостановлен пропуск с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. При этом, пропуск указанной категории лиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений.

В то же время, прекращается пропуск лиц с постоянной регистрацией места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, имеющих постоянную регистрацию места жительства на подконтрольной правительству Украины территории через линию разграничения на временно неподконтрольные территории. В обратном направлении пропуск данных лиц будет происходить без ограничений.

«Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.