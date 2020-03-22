Просто бежали от войны: Переселенка из Донбасса рассказала, как с семьей обосновались в Беларуси

Переселенка из Донбасса Елена Кондратова вместе с семьей летом 2014 года переехала в Беларусь на Гродненщину. Здесь они нашли не только убежище, но и второй дом. Как и в других регионах Беларуси, вынужденные переселенцы из Украины нашли поддержку и взаимопонимание. Гостеприимство и понимание белорусов стало для многих решающим фактором в пользу того, чтобы остаться здесь и пустить корни, пишет «Гродзенская праўда».

«Мы просто бежали от войны. Забрали детей, в две сумки упаковали самое необходимое и отправились в дорогу. Младшая дочка не понимала, что происходит, поэтому пришлось сказать ей, что едем на море. Границы были закрыты, поэтому выезжали в Беларусь через Россию. В Гродно жили родственники мужа, отправились к ним. Первоначально планировали привезти детей на каникулы, чтобы дать им возможность немного отдохнуть. В итоге обосновались здесь надолго», – вспоминает Елена.

По ее словам, тогда о ситуации на родине узнавали от родственников и знакомых через интернет, мониторили новостные ленты сайтов. Когда стало ясно, что возвращаться в общем-то некуда, стали обустраиваться в Беларуси. Да и для детей лучше жить под мирным небом. Старшей Анастасии на момент переезда было 15 лет, младшей Алене – только 9.

Семья Кондратовых перебралась в деревню под Лидой (крупный промышленный город Гродненской области). В свое время выручил гродненский Красный Крест: семья получала материальную помощь в виде ваучеров (сертификатов на продукты питания и средства гигиены) и многое другое. Родители устроились на работу, дети пошли в школу. Старшая дочь быстро нашла общий язык с одноклассниками и влилась в учебный процесс, а младшая всерьез увлеклась рисованием и создает картины. «В Гродно из деревни мы переехали почти через год, и город сразу же нас принял. Анастасия после школы поступила в колледж и окончила его с красным дипломом, вышла замуж, нашла работу. Алена в этом году оканчивает 9-й класс и стоит на распутье: продолжать учебу в школе или поступать в колледж», – рассказала Елена.

До переезда в Беларусь Елена – по образованию повар – работала в школе секретарем. Но именно в Гродно нашла свое призвание и раскрыла творческий потенциал. Она ведет занятия по вязанию и ткачеству. Женщина вяжет, шьет, вышивает, мастерит изделия из кожи, работает как ремесленник. Эти таланты заложили в ней еще в детстве мама и бабушка.

Елена отмечает, что за эти 6 лет ее семья при поддержке Красного Креста так хорошо освоилась в Гродно, что начала помогать другим: старшая дочь стала волонтером и активно участвовала в благотворительных акциях во время учебы в колледже. Елена познакомилась с психологом Гродненской областной организации Красного Креста и предложила проводить мастер-классы по вязанию и ткачеству для мам ребят, которые посещают дневной центр Красного Креста.

Фото: из личного архива Елены Кондратовой

Как уточняется, переселенцы из Украины есть практически в каждом районе области. Основная часть – в Гродно, Гродненском районе, Лиде, Сморгони.