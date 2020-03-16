Свадьбы подождут: РАГСЫ временно ограничивают прием граждан

Для недопущения распространения коронавируса COVID-19 и во исполнение постановления Кабинета министров Украины по введению карантина до 3 апреля 2020 года прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) на указанный период будет ограничен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

«Непосредственный прием граждан будет осуществляться исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, необходимых для подтверждения при подзахоронении, а также государственной регистрации брака (на основании заявлений, поданных до 13.03.2020). Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих детей, назначенная на указанный период, будет проводиться на общих основаниях», – уточнили в Минюсте.

В ведомстве обращают внимание, что у желающих зарегистрировать брак есть возможность получить консультацию или подать необходимые документы онлайн с помощью веб-портала «Обращения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния».

Кроме того, сообщается, что в отделах РАГС работают телефонные «горячие линии», по которым можно получить квалифицированную юридическую помощь.

Напомним, Министерство здравоохранения призвало украинцев избегать мест массового скопления людей и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19.