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МОЗ обяжет больницы перенести плановые операции из-за коронавируса, – Ляшко

16.03.20 08:59
Виктор Ляшко / Фото из открытых источников
Виктор Ляшко / Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) обяжет учреждения здравоохранения перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы переориентировать их на прием больных коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения-главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передают «Донецкие новости».

«Мы продолжаем интенсивно готовить и перепрофилировать учреждения здравоохранения, чтобы система здравоохранения смогла принять количество больных в случае массового поступления», – отметил он на брифинге в воскресенье.

По его словам, сначала были определены госпитальные базы для первого приема больных, но в данное время МОЗ активно работает, чтобы перепрофилировались места.

«Глава Минздрава подпишет приказ, который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок, чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения и были готовы для оказания качественной медицинской помощи, в которой будут нуждаться украинцы», – сообщил Виктор Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса Covid-19.

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