МОЗ обяжет больницы перенести плановые операции из-за коронавируса, – Ляшко

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) обяжет учреждения здравоохранения перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы переориентировать их на прием больных коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения-главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передают «Донецкие новости».

«Мы продолжаем интенсивно готовить и перепрофилировать учреждения здравоохранения, чтобы система здравоохранения смогла принять количество больных в случае массового поступления», – отметил он на брифинге в воскресенье.

По его словам, сначала были определены госпитальные базы для первого приема больных, но в данное время МОЗ активно работает, чтобы перепрофилировались места.

«Глава Минздрава подпишет приказ, который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок, чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения и были готовы для оказания качественной медицинской помощи, в которой будут нуждаться украинцы», – сообщил Виктор Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса Covid-19.