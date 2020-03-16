Карантин: По справке переселенца не будут пропускать через КПВВ на Донбассе

На время карантина с 16 марта по 3 апреля через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе на подконтрольную украинскому правительству территорию не будут пропускать по справкам переселенца. Такое разъяснение дали юристы правозащитной организации «Донбасс SOS».

Правозащитники дополнительно уточнили информацию относительно ограничений, предусмотренных приказом командующего Операцией Объединенных сил, по пересечению линии разграничения в обоих направлениях.

«Исключения для возвращения на подконтрольную территорию делаются для граждан, которые имеют постоянную регистрацию на подконтрольных Украине территориях. По полученной нами дополнительной информации, справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не является постоянной регистрацией. Граждане Украины, имеющие такую справку, не подпадают под исключения и не пропускаются на подконтрольную территорию», – говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

Юристы добавляют, что информация дополнительно уточняется.

Что касается пропуска через КПВВ на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей – он будет осуществляться только для граждан, которые проживают там.

По словам правозащитников, «государственные органы прилагают максимум усилий для решения вопроса о приостановлении проверки органов социальной защиты для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях». Решение об этом ожидается в ближайшее время.

«Информация о пересечении в случае форс-мажорных обстоятельств пока уточняется», – заключают в «Донбасс SOS».

Напомним, в штабе ООС ранее сообщили, что с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, с 00:00 16 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года вводятся дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения с временно неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях.