В «ДНР» бывшего «министра угля и энергетики» обвиняют в хищениях на миллиард рублей

В «ДНР» заявили о «громком деле» в отношении бывшего «министра угля и энергетики ДНР» Эдуарда Голенко и группы высокопоставленных «чиновников». Утверждается, что сумма ущерба составляет более 1 млрд руб. (357,1 млн грн по местному курсу на 16.03.2020).



Как утверждают в пресс-службе «МВД ДНР», схема хищения средств «госпредприятий» предусматривала поставки на шахты материалов и оборудования за наличный расчет по рыночным ценам, дальше оформление проходило через фиктивные предприятия для обналичивания денег. Часть «обналички» использовалась для расчета с поставщиками и подрядчикам, а часть присваивалась и распределялась «министром» среди участников схемы.

«Для обеспечения угледобывающих предприятий денежными средствами, с целью дальнейшего их хищения, Голенко своим письмом № 4283/21-02 от 08.11.2016 года повысил внутреннюю цену на реализуемую угледобывающими предприятиями в адрес энергетиков угольную продукцию с 2 200 до 3 325 руб. (785–1188 грн. – ред.) за тонну, тем самым увеличив более чем на 50% получаемую угледобывающими предприятиями денежную массу с целью дальнейшего хищения через фиктивные организации, и причинив значительный материальный ущерб РП "Энергия Донбасса"», – заявили в «МВД ДНР».

Там утверждают, что Голенко и поставленные ним «ответственные чиновники» изготавливали поддельные первичные бухгалтерские документы на поставки горно-шахтного оборудования с указанием цены, превышающей реальную стоимость поставляемых материалов в пределах от 20 до 500%. Подобная схема работала также в сфере капремонта шахтного оборудования и при закупках шахтных комбайнов, «стоимость которых была завышена на миллионы российских рублей».

В «ДНР» уверяют, что таким образом экс-«министр» получал около 4,2 млн руб. (1,5 млн грн) ежемесячно, из которых 1,5 млн руб. (около 536 тыс. грн) оставлял себе, остальное распределял между участниками схемы. Также утверждается, что на полученные деньги «Голенко приобрел недвижимость и дорогой внедорожник».

«Сумма ущерба, причиненного подконтрольным министерству угледобывающим госпредприятиям, составила около 100 млн руб. (35,7 млн грн, – ред.). Ущерб, причиненный членами ОПГ РП "Энергия Донбасса" – около 1 млрд руб. (357,1 млн грн)», – утверждают в «МВД ДНР».

В «ДНР» заявляют, что Голенко и связанным с ним людям грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб. (357 тыс. грн) с лишением права занимать определенные «должности» или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.