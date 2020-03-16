В Курахово полиция расследует случай отравления детей в школьной столовой

В Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) разбираются с причинами отравления 8 учащихся школы №1, в котором подозревают столовую учреждения. Дети уже выписаны из больницы, но родители обратились в полицию с заявлением, передает «Радио Свобода».

Учащиеся вторых классов школы №1 попали в инфекционное отделение городской больницы в начале марта. По словам родителей школьников, у детей поднялась температура, началась сильная рвота. После госпитализации почти за сутки их состояние нормализовалось.

По информации заведующего инфекционным отделением больницы Курахово Владимира Ковтуна, когда сделали первые исследования, врачи определили ротавирусную инфекцию.

Районное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Донецкой области совместно со специалистами межрайонного филиала Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины провели исследования в буфете школы №1 и пищеблоке школы №5, где готовят еду для других школ города.

Как сообщил начальник управления Госпродпотребслужбы Владимир Жураковский, после полученных результатов временно приостановили некоторые технологические процессы приготовления пищи. Службы отбирали пробы у кухонных работников, делали смывы со столов, посуды, подносов, анализировали остатки готовой пищи.

«Там есть замечания по транспорту и духовке, установленной в школе №5, в которой готовили мясные блюда. В духовке отсутствует контроль температурного режима, то есть неизвестно, блюда готовили при температуре 100° С или 150° С. А это опасно при приготовлении мясных блюд. К тому же, у одного из сотрудников обнаружили золотистый стафилококк. Хотя у них есть санитарные книжки с соответствующими отметками. Директора школ несут ответственность за работников пищеблока. Мы направили предписания директорам школ №1 и №5, и в отдел образования райгосадминистрации. До 16 марта все нарушения должны быть исправлены, в противном случае материалы передадим в суд», – рассказал Владимир Жураковский.

Родители говорят, что санитарно-эпидемиологические нормы в школе нарушают системно, и опасаются, что за этот случай никто отвечать не будет. До сих пор разъяснений от учителей или школьного руководства они не получили.

Что говорят родители:

«Сыну стало плохо вечером в пятницу, мы обратились в больницу в субботу. К тому уже знала из родительского чата в Вайбере о подобных случаях в нашем и в параллельном классах. Понимаю, что сейчас в инфекционном отделении много больных с ОРВИ и гриппом, но мы согласились на госпитализацию, однако знаю таких родителей, которые отказались и лечились дома, хотя дети имели такие же симптомы, как и мой сын. В субботу стало плохо меньшему сыну, который был в контакте с братом. В четверг сына выписали, чувствует себя нормально. Жаль, что никто из школы не звонил и не просил прощения за эту ситуацию, даже после того, как результаты санитарно-эпидемиологических исследований стали известны. Хотелось, чтобы провели общешкольные собрания и объяснили, почему дети попали в больницу», – говорит мама одного из школьников Марина.

«Мой сын в школьной столовой почти не ест. В пятницу он вернулся из школы и отказался обедать. Вечером у него началась сильная рвота. Утром следующего дня температура подскочила до 37,9° С. Мы обратились в больницу. Сына госпитализировали, взяли все необходимые анализы. Сын сказал, что в пятницу в школе давали макароны, свеклу, котлету, чай. Он ел только макароны. У дочки Юлии, ученицы 2-го класса, ночью открылась сильная рвота, а утром температура подскочила до 39° С. Еще до результатов обследования школы я догадывалась, что это пищевое отравление. Родители, которые приходят в школу, видели грязь в столовой и комнатах гигиены», – рассказала мама второклассника Наталья.

По словам следователя Марьинского отделения полиции Галины Мизиной, заявления от родителей пострадавших школьников внесены в Единый реестр досудебных расследований, ожидают дополнительного ответа от лабораторного центра. Также следователь подтвердила информацию о том, что у работников кухни был обнаружен стафилококк.