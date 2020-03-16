Премьер-министр призвал украинцев отказаться от поездок внутри страны

Для противодействия распространению коронавируса премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев отказаться от поездок внутри страны. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Я настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины», – сказал глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что в Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях.

«Самоотверженно работают более 2 тыс. врачей и 5 тыс. работников среднего медицинского персонала. Но многое зависит от каждого из нас. Совместными согласованными действиями мы способны минимизировать влияние этой беды и в итоге преодолеть ее», – подчеркнул премьер.

Напомним, глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию.