В штабе ООС показали тренировки танковых экипажей и противотанковых резервов (Фото)

В оперативно-тактической группировке «Север» продолжаются мероприятия по боевой подготовке. В частности, были проведены тренировки танковых экипажей и противотанковых резервов ОТГ. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В ходе учений танкисты отработали действия по отражению наступления противника, выходу из зоны поражения противотанковых резервов противника и переходу в контрнаступление.

«Такие тренировки улучшают слаженность экипажей и поддерживают высокую боевую готовность танковых подразделений», – отметили в штабе.