ДТП в Донецке: Столкнулись два авто (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают дончане, авария произошла 15 марта на ул. Клайпеды: столкнулись 2 легковых автомобиля. Об иных подробностях ДТП очевидцы не сообщают.
В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают дончане, авария произошла 15 марта на ул. Клайпеды: столкнулись 2 легковых автомобиля. Об иных подробностях ДТП очевидцы не сообщают.
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