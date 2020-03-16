ДТП в Донецке: Столкнулись два авто (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла 15 марта на ул. Клайпеды: столкнулись 2 легковых автомобиля. Об иных подробностях ДТП очевидцы не сообщают.