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ДТП в Донецке: Столкнулись два авто (Фото)

16.03.20 08:36
Скриншот видео из соцсетей
Скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла 15 марта на ул. Клайпеды: столкнулись 2 легковых автомобиля. Об иных подробностях ДТП очевидцы не сообщают.

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