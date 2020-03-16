Маски – есть: На Донбасс передадут полтора миллиона единиц (Фото)

10 млн медицинских масок будут переданы в учреждения здравоохранения по всей Украине, наибольшее количество предназначено для Донетчины – почти 1 млн. шт. Луганской области будут переданы практически полмиллиона масок. Об этом 15 марта на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Проверил лично областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. На складах порядок: маски – есть! 10 млн шт.; аппараты для искусственной вентиляции легких портативные – есть! 69 шт.; пульсоксиметры – 1350 ед.; дыхательный аппарат ручной силиконовый – 1180 ед.; насос инфузионный – 1330 ед.; концентратор кислородный – 34 ед.», – написал премьер.

«Продолжаем активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек. Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования», – добавил он.

Также премьер-министр обнародовал перечень учреждений здравоохранения, которые получат маски, в областях Украины. Согласно документу, больше всего масок (980 тыс. шт.) получит Донецкая область. На Луганщину выделили 497 500 шт.

Напомним, Денис Шмыгаль сообщал, что Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию.

Как сообщалось ранее, Минздрав призвал украинцев по возможности не выходить из дома из-за карантина.