Смертельное ДТП в «ЛНР»: Погиб водитель мотоцикла, пассажир в больнице

В неподконтрольном украинским властям селе Дарьино-Ермаковка в Свердловском (после переименования – Должанском) районе (Луганская обл.) произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», авария произошла 13 марта. Мужчина 1980 года рождения, управляя мотоциклом ИЖ «Юпитер-5» и не выбрав безопасную скорость движения, допустил опрокидывание мотоцикла.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. Пассажир – мужчина 1971 года рождения – с многочисленными ушибами, в стадии алкогольного опьянения госпитализирован в больницу в Свердловске (после переименования – Должанск).

В «ЛНР» уверяют, что по факту аварии проводится проверка.