Стоимость бензина в Украине: Эксперты рассказали, какими должны быть цены

С начала года цена за баррель нефти снизилась с 65 долл. до 40. А 9 марта цены на нефть обвалились до 31 долл./барр. Однако трейдеры очень неохотно снижают цены на нефтепродукты. Хотя еще на начало марта в литре бензина было лишних три гривни. Такое мнение выразил аналитик UPECO Александр Сиренко, пишет «Сегодня».

При этом Сиренко отмечает, что если бы нефть подорожала, то АЗС однозначно сразу подняли бы цены.

С тем, что сейчас цены на АЗС завышены, согласен Вадим Бардась, инвестаналитик European Analytical Centre.

«С начала года топливо подешевело только на 2,6% при 59% обвале цен на нефть. То есть, рынок топлива в Украине олигополизированный, поэтому основным фактором влияния на цену является объем спроса. При адекватной работе Антимонопольного комитета и конкурентного рынка стоимость бензина марки А-95 должна обвалиться на 30-35% до 17-18 грн за литр, однако цена составляет более 26 грн за литр. В нынешних условиях можно ожидать лишь незначительное снижение стоимости горючего – на 3-5%», – говорит эксперт.