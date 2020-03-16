Стали мешками брать крупы и сахар: В «ДНР» рассказали о ситуации в магазинах

В ряде сетевых магазинов в «ДНР» люди разгребают продукты. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Еще на прошлой неделе ничего не предвещало паники, но в последние дни мы с трудом справляемся. Стали мешками брать крупы и сахар. Мы, если честно, не видим для этого никаких обоснованных причин – границу с Россией не закрывали, поставки идут в полном объеме. Да и из дома выходить вроде никто у нас не запрещал», – приводят местные интернет-ресурсы слова представителя магазина в Макеевке.

Как уверяют в «ДНР», на ассортименте на прилавках начинающийся ажиотаж пока никак не отразился.

При этом в «ДНР» сообщают, что в иной торговой сети, по словам ее представителей, большого ажиотажа не наблюдается: люди берут примерно то же, что и раньше, в таких же объемах.

«В Донецке ситуация примерно такая же: некоторые люди предпочитают подготовиться к возможному карантину заранее. Однако, это пока единичные случаи», – утверждают в «республике».

В «ДНР» также заявили, что «крупные сети также предпринимают меры по недопущению дефицита продуктов и делают более крупные поставки социально значимой группы товаров».

Напомним, в «Л-ДНР» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 введен режим повышенной готовности.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» медики поместили на карантин и под динамическое наблюдение 14 человек – из-за подозрения на заболевание коронавирусом COVID-19.