В Донецке показали западную окраину (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, как сегодня выглядит западная часть города.

Дончанин проехал на легковом авто по ул. Университетской в сторону ж/д вокзала. Он миновал ТРЦ «Золотое кольцо», автовокзал «Южный». По словам дончанина, с этого автовокзала можно уехать практически в любом направлении.

Далее он проехал здание цирка «Космос», супермаркет «Обжора» и направился в сторону ОЦКБ. В кадр попал и храм Петра и Февронии.

«Виконста» отметил, что в районе ОЦКБ всегда была вкусная шаурма. «Я не знаю, как с этим дело обстоит сейчас», – сказал он.

На развилке дончанин повернул в сторону площади Свободы, проехал фабрику игрушек.

Житель Донецка проехал улицами Петровского района и показал, как этот район выглядит сегодня. «Что касается дорог. Дороги здесь хорошие. Я в других городах был, мне есть с чем сравнивать. Даже мы отъехали от центра города – здесь нет ям», – отметил он.

«Более-менее презентабельно все выглядит аж до Трудовских», – добавил дончанин.

Он сообщил, что на овощной базе, которая расположена в этом районе – самые дешевые овощи.

Мужчина обратил внимание, что после зимы на дорогах все еще осталась разметка. Житель Донецка показал площадь Победы, Петровское кольцо. «Здесь тоже у нас есть рынок, на Петровке, но он небольшой», – сообщил он.

Улица Петровского, по которой проехал дончанин – одна из самых длинных в городе. «Вот так выглядит Петровка в 2020 году», – прокомментировал «Виконста».

Также он проехал на западную окраину, миновав поворот на шахту Челюскинцев. «Как только въезжаешь на окраину – очень много собак», – сказал дончанин.

В кадр попала и центральная улица Жилплощадки – улица Рационализаторов.