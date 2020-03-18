Кролики, перепела, рыбки: В Макеевке показали рынок (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) на «Красном рынке» продают животных. Жительница Макеевки Галина показала, как рынок выглядит сегодня.

В частности, Галина сообщила, что в середине марта похолодало, и животных, выставленных на продажу, на рынке гораздо меньше, чем обычно.

Продают крольчат по 250-650 руб. (92-238 грн по местному курсу на 18.03.2020) в зависимости от породы, и взрослых кроликов, кур по 250-270 руб. (92-99 грн), 2-недельных перепелов-малышей по 55 руб. (20 грн). Есть также декоративные кролики, попугаи, аквариумные рыбки.

Продают и корма, клетки для животных. Покупателей достаточно много.

Рядом – барахолка. Продают вещи б/у, значки, книги, игрушки, посуду, запчасти, инструменты.