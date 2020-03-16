На Донетчине дерево упало на авто

В Мариуполе 15 марта аварийное дерево упало на автомобиль. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«15 марта в 19:45 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на пр-те Строителей в г. Мариуполь Донецкой области на машину упало аварийное дерево», – сообщили в ГСЧС.

Бойцы ГСЧС с помощью бензопилы и лебедки распилили дерево и убрали его на обочину.

От Главного управления привлекались 8 человек личного состава и 3 единицы техники.