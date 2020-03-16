Украинская власть стала на скользкую дорожку «договорняков» со страной-агрессором, – эксперт

В Минске 11 марта, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, договорились о создании Консультативного совета (КС) с участием представителей Украины и «Л-ДНР». Согласно обнародованному протоколу о намерении создать КС, основной задачей новообразования является диалог, консультации и выработка предложений касательно политической части «Минска». Ожидается, что окончательно решение о создании КС будет оформлено 25 марта – на следующей встрече ТКГ в Минске.

При этом посадить за стол переговоров представителей Украины и ОРДЛО без посредников является давней мечтой Кремля. Об этом «Донецким новостям» сообщил политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько.

«Консультативный совет – площадка, предназначенная для прямых контактов представителей Украины и ОРДЛО ("Л-ДНР"). От имени Украины свои подписи под протоколом поставили Леонид Кучма и Андрей Ермак. От России подписался замглавы Администрации президента Дмитрий Козак», – отметил Владимир Манько.

«Господин Ермак сообщил, что Консультативный совет будет состоять не из официальных лиц или политиков, а из представителей народа с обеих сторон конфликта. То есть следует понимать, что из общественных активистов», – добавил он.

По словам эксперта, посадить за стол переговоров представителей Украины и ОРДЛО без посредников является давней мечтой Кремля. «В таком случае всему миру будет продемонстрирована якобы внутренняя причина конфликта на Донбассе. Мол, противоборствующие стороны воевали, а теперь договариваются. А нас (России) там нет», – объяснил директор Communication group.

«Дальше – больше. Отмена санкций и избежание ответственности за последствия, вызванные войной. Этот сценарий Кремль никак не мог реализовать раньше. Сейчас, как видим, им это удается. Сначала они добились от Украины подписания "формулы Штайнмайера", а теперь – прямых переговоров с ОРДЛО», – уверен он.

Также Владимир Манько отметил, что есть вопросы о том, какие именно общественные активисты будут вести диалог с Украиной. «Мы же понимаем, что независимых активистов там нет и быть не может… Вместо того, чтобы увеличивать международное давление на агрессора, украинская власть стала на скользкую дорожку "договорняков" с ним. Что им обещает противоположная сторона – неизвестно», – резюмировал эксперт и добавил, что «тем временем российские войска продолжают атаковать ВСУ на линии разграничения».

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Консультативный совет и Донбасс: Что мы получили в Минске – шанс на реинтеграцию или капитуляцию?».