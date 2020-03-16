Линия разграничения закрыта на карантин. Полностью. Пока на две недели…

После того, как в Украине начали вводить полноценный «коронавирусный» карантин, вопрос о том, закроют ли украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения стал для переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса весьма актуальным…

Первая ласточка в этом направлении «пролетела» еще на исходе февраля нынешнего года. Так, 27 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что власти усилят «меры по недопущению занесения в страну коронавируса COVID-19». «За прошедшие сутки температурному скринингу (бесконтактному измерению температуры тела, – авт.) подверглись почти 75 тыс. человек. К концу дня уже во всех направлениях будет осуществляться температурный скрининг лиц, которые следуют на въезд в Украину. Началось измерение температуры и на КПВВ на линии разграничения, чтобы обезопасить ситуацию и не допустить распространение вируса на территорию Украины», – сообщил он.

Больных не впускать!

А уже с 7 утра 7 марта, согласно приказу командующего Операции объединенных сил (ООС), на всех КПВВ на Донбассе были введены дополнительные ограничения по пересечению линии разграничения. Официальная причина – возможное распространение «Л-ДНР» острых респираторно-вирусных инфекций, источником которых может быть COVID-19.

Суть этих ограничений была в том, что если при осмотре и измерении температуры тела при пересечении линии разграничения у человека будут обнаружены симптомы, похожие на заболевание коронавирусом, то он будет:

доставлен в специализированное лечебное учреждение на карантин (в случае, если человек имеет регистрацию на подконтрольной территории);

его не пропустят через линию разграничения (если он не зарегистрирован на «подконтролке», а проживает в «Л-ДНР»).

«В случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией у лиц, следующих со временно оккупированных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ», – заявили в штабе ООС.

Попутно, украинцев, проживающих на контролируемой территории, призвали воздержаться от поездок за линию разграничения, если только это не связано с крайней необходимостью.

А как с гражданскими правами?

В данном случае ситуация с украинцами, проживающими на неподконтрольном Донбассе, позволила говорить о том, что в Украине их как бы не считают полноценными гражданами. Это вызвало немедленный отклик многих правозащитных организаций. «Уже 6 марта 2020 года, группа правозащитных организаций распространила Открытое обращение с требованием отменить дискриминационный приказ об ограничении передвижения через КПВВ. Сейчас это обращение поддержали 20 неправительственных организаций», – пару дней назад сообщили в Благотворительном фонде «Право на защиту» («Право на захист»).

По мнению Фонда, органы государственной власти Украины таким образом сознательно отказывают в медицинской помощи гражданам Украины, не имеющим регистрацию места жительства на подконтрольной территории.

В этой связи правозащитники выделили три группы людей, которые в первую очередь попадают в зону риска в результате принятия такого решения.

дети до 14 лет (и старше), постоянно проживающие на неконтролируемых территориях, которые либо не имеют паспорта гражданина Украины, либо находятся в процессе его получения;

студенты-переселенцы, которые не живут в общежитиях своих учебных заведений и не зарегистрированы там, а имеют регистрацию за линией разграничения;

переселенцы, постоянно проживающие на подконтрольной территории, которые не получали справку внутренне-перемещенного лица (ВПЛ), так как не нуждались в ней, и, соответственно, не имеют регистрацию на «подконтролке».

После мониторинга ситуации на пяти КПВВ эксперты «Права на защиту» сделали весьма интересный вывод: «Принятие нынешних мер контроля на КПВВ не улучшает эпидемиологическую ситуацию в Украине, а только создает угрозу жизни людей, поскольку по данным органов государственной власти Украины местные администрации не способны взять ситуацию под контроль из-за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала, специализированного оборудования и медикаментов». Без комментариев.

Неконтролируемые уже болеют?

В такой и без того довольно нервной ситуации заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сделанное 13 марта, произвело эффект разорвавшейся бомбы.

«Мы предлагаем стопроцентный режим ограничения для иностранных граждан, стопроцентный –по пунктам пропуска на линии столкновения. Мы предлагаем пропускать [только] граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, чтобы иметь возможность большего контроля. То есть, если гражданин Украины проживает в Горловке, на неподконтрольной нам оккупированной территории, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на территорию Украины пока действует карантин», – заявил глава МВД Украины на выездном заседании правительства.

Причину таких жестких мер министр скрывать не стал. «Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12 случаях коронавируса в Горловке, поэтому мы должны усилить контроль», – сказал он. И добавил, что окончательное решение по поводу того, какие именно КПВВ на линии разграничения будут закрыты, остается за Советом национальной безопасности и обороны Украины и правительством.

В «коронавирусном» штабе при «министре здравоохранения ДНР» немедленно опровергли слова Арсена Авакова. «По состоянию на 10:00 13 марта общее состояние пациента, госпитализированного [в Горловке] с подозрением на COVID-19, удовлетворительное, жалоб нет, температура тела в норме. Пациент находится под наблюдением. Других пациентов, подозрительных на COVID-19, на данный момент в республике нет», — заявили в штабе.

Интересно, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также сообщил, что по его информации на неконтролируемой Украиной территории Донбасса заражен только один человек. Это – женщина, которая приехала из Китая.

Границу не закроют, а лишь прикроют

Но так или иначе, слова главы МВД Украины о грядущем закрытии пунктов пересечения не были большой неожиданностью. Еще 10 марта премьер Денис Шмыгаль сообщил, что на границе Украины временно прекратят работу 70% пунктов пропуска. Таким образом, для автотранспорта и пешеходов будут открыты лишь 49 пунктов пропуска на границе.

В то же время он отметил, что ограничений в передвижении внутри страны пока не будет. Такой шаг, в принципе, возможен, но в критической ситуации, которая, по его словам, наступит еще не скоро. Поскольку неподконтрольные территории Донбасса юридически являются территорией Украины, то эти слова позволяли надеяться, что пропускной режим на линии соприкосновения не будет настолько жестким, как на государственной границе Украины. А условия для пересечения линии разграничения гражданами Украины (пусть даже и жителями неконтролируемых территорий) не будут такими же, как для иностранцев.

А тем временем правительство своим распоряжением №288-р «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения» от 13 марта утвердило те самые пункты пропуска, которые должны прекратить работу. Что касается Донецкой и Луганской областей, то в списке фигурировали только два пешеходных пункта пропуска – в Меловом и Сиротино (оба Луганская область), которые будут закрыты и три пункта, на которых будет приостановлено переходное сообщение (но сохранено автомобильное) – Меловое, Просяное и Танюшевка (также все – Луганская область).

Нетрудно заметить, что все эти пункты пропуска находятся на украино-российской границе и ни один и них – на линии соприкосновения. «По линии разграничения решение еще в стадии принятия. Решения еще нет», – пояснял тогда глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Без регистрации – только выпускать

Очевидно, что решение о закрытии КПВВ на линии соприкосновения давалось Украине нелегко. Тем не менее, оно состоялось.

В «ЛНР» 13 марта сообщили, что с подозрением на коронавирус на карантин поместили 14. И утром 15 марта пресс-служба Луганской облгосадминистрации официально сообщила, что КПВВ «Станица Луганская» закрывается на две недели в обоих направлениях. «Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. чел. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем – ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано», – прокомментировал происходящее председатель ЛугОГА Сергей Гайдай.

В свою очередь Донецкая облгосадминистрация сделала аналогичное заявление в отношении четырех КПВВ, находящихся на линии соприкосновения на Донетчине: «Обращаем внимание, что сейчас Донецкая ОГА прилагает максимум усилий для решения вопроса об отсрочке верификации в органах социальной защиты граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Просим обратить внимание, что такие меры – работа на опережение, направленная на недопущение распространения острых респираторных заболеваний, вызванных Covid-19».

А вскоре было обнародовано и само распоряжение №207 от 15 марта 2020 года командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко по этому поводу. Его суть такова.

С 16 марта до 3 апреля 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения с неконтролируемой Украиной территории лиц, не имеющих постоянной регистрации места проживания на подконтрольной правительству Украины территории. При этом, пропуск таких лиц на неконтролируемую территорию производится без ограничений.

И наоборот. На тот же период прекращается пропуск людей с регистрацией проживания на контролируемой Украиной территории на территорию неконтролируемую. Эти же лица из «Д-ДНР» обратно на контролируемую территорию будут пропускаться без ограничений.

Короче говоря, каждый человек сможет вернуться туда, где зарегистрирован. Но выехать с территории, где зарегистрирован, через линию соприкосновения с 16 марта по 3 апреля – не сможет. При этом сами КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях физически закрыты не будут.

Не была понятна ситуация с переселенцами, у которых прописка (в паспорте) на неподконтрольном Донбасса, но при этом они имеют справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с временной регистрацией на подконтрольной территорией. Однако юристы правозащитной организации «Донбасс SOS» дополнительно выяснили, что на время карантина с 16 марта по 3 апреля через КПВВ на подконтрольную территорию не будут пропускать по справкам ВПЛ. «Исключения для возвращения на подконтрольную территорию делаются для граждан, которые имеют постоянную регистрацию на подконтрольных Украине территориях. По полученной нами дополнительной информации, справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не является постоянной регистрацией. Граждане Украины, имеющие такую справку, не подпадают под исключения и не пропускаются на подконтрольную территорию», – говорится в сообщении организации.

В «ДНР» и «ЛНР» также приняли свои «указы», ограничивающие пересечение линии разграничения. Теперь с контролируемой Украиной территории не будут пропускать лиц, не имеющих регистрации в республике, если у них повышенная температура и респираторные симптомы.

Будет ли продлен карантин?

Самая главная интрига сложившейся ситуации в том, что будет после 3 апреля. Будут ли ограничения на пересечение линии разграничения сняты? Или они будут продлены… Или еще более ужесточены…

«Государство не может сказать, будет ли продлен карантин через две недели, ведь мы должны сделать все возможное для предотвращения распространения COVID-19. Мы будем реагировать на ситуацию», – заявила по этому поводу пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Кстати, пару дней назад директор и профессор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты Майкл Остерхольм заявил, что пандемия коронавируса продлится еще полгода. Как минимум.