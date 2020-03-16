Сводка из зоны ООС за 15 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 15 марта в результате обстрелов со стороны НВФ 2-е военнослужащих Объединенных сил были ранены, еще 2-е получили боевые травмы. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

вблизи Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Невельского – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе Павлополя – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

неподалеку Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 108 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселка Жабичево и аэропорта ("Вольво-центр"); на горловском направлении – поселка Гольмовский; на мариупольском направлении – окрестности сел Петровское, Сосновское, Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Безыменное. При обстрелах применялись противотанковый ракетный комплекс, гаубицы калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также сообщают, что «войска Киева сегодня утром из минометов калибром 82 мм обстреляли окрестности села Жабичево на окраине Донецка. Под огонь также попал район аэропорта, по территории применялись гранатометы».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на период публикации материала не обнародовали.