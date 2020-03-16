В Украине из-за коронавируса могут подорожать продукты, – мнение

Из-за коронавируса в Украине подорожают продукты. Такое мнение выразила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева в комментарии «Сегодня».

Коронавирус уже оказывает влияние на экономическую деятельность и бизнес в Украине. Прекратилось сотрудничество с Китаем, на очереди Европа. Это приведет к тому, что многие люди потеряют работу, большая часть мелкого и среднего бизнеса просто закроется, считает Зверева. Стоит ожидать, что начнут дорожать импортные товары, а также импортные комплектующие, которые используются в производстве.

«На фоне снижения доходов населения упадет спрос на товары не первой необходимости. Это касается и продуктов питания. Например, экзотических овощей, фруктов, орехов и ягод. Банан всегда можно заменить отечественным яблоком – спрос на отечественную продукцию, скорее всего возрастет, что повлияет на повышение цен на украинскую продукцию на внутреннем рынке. Если доходы потребителей упадут, то спрос на традиционные продукты борщевого набора возрастет», – рассказала Зверева.

В то же время при самом позитивном сценарии развития событий, на мировом рынке украинская продукция станет более конкурентоспособной, считает эксперт.