В «ДНР» обещают выплачивать «пособие» ушедшим на карантин

Период нахождения на карантине жителям неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области в случае их заражения инфекционными болезнями местные «власти» решили оплачивать за счет «фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

«Пособие по временной нетрудоспособности в связи с карантином, отстранением от работы застрахованного лица, которое имело контакт с больными особо опасными инфекционными болезнями или у которого выявлено бактерионосительство (в связи с карантином или согласно заключению органов санитарно-эпидемиологической службы), выплачивается за счет средств фонда за все время его отстранения от работы в связи с карантином», – утверждается в опубликованном на местных интернет-ресурсах «указе главы ДНР».

Кроме того, в «ДНР» уверяют, что в случае пребывания на карантине детей в возрасте до 7 лет или недееспособных членов семьи, «трудящимся также полагается пособие».

Местные жители скептически отнеслись к этой новости, и обсуждают ее в соцсетях:

Валя: «А как его оформить? Тестов нет. У нас на работе половина сотрудников кашляет. "Хай все горит огнем – идем домой". Пушилин разрешил – все вопросы к нему»;

Анна: «А дети старше 7 лет будут сами лечиться с температурой 40?»;

Владимир: «Вирус увидит это пособие и сам убежит».

Напомним, в «Л-ДНР» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 введен режим повышенной готовности. Как сообщалось ранее, в «ЛНР» медики поместили на карантин и под динамическое наблюдение 14 человек – из-за подозрения на заболевание коронавирусом COVID-19.