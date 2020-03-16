Катера «Старобельск» и «Славянск» отработали корабельные задачи во время выхода в море (Видео)

Экипажи катеров типа Island «Старобельск» и «Славянск» отработали ряд корабельных задач во время выхода в море. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отметили в Минобороны, учитывая трансформацию корабельного состава современных ВМС, возникла необходимость и в изменении курсовых задач, которые ставятся перед надводными боевыми единицами для определения их уровня выполнять задачи по назначению.

Во время выхода в море патрульные катера типа Island отрабатывали элементы экспериментального курсового задания, специально адаптированного для определения боевых возможностей таких катеров.

Как рассказал командир патрульного катера ВМС ВС Украины «Славянск» Дамир Аулин, в море был отработан ряд элементов. Основной целью было определение маневренных элементов катера, отработка и слаживание действий 1-го и 2-го экипажа во время учений.