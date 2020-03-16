На Донетчине обезвредили ОПГ торговцев оружием

В Донецкой области правоохранители задержали пятерых жителей Бахмутского района, которые продавали оружие для организации массовых беспорядков в Киеве. Из незаконного оборота изъяты автоматы, противотанковые гранатометы, гранаты и более 5 кг взрывчатки. Установлено, что лидер группировки участвовал в незаконных вооруженных формированиях, а среди «товара» – оружие, похищенное из воинских частей во время аннексии Крыма в 2014 году. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в феврале 2020 года полицейские вышли на мужчину, который подыскивал покупателей на огнестрельное оружие.

«Было установлено, что 44-летний злоумышленник причастен к боевикам и является организатором преступной группы, которая наладила торговлю оружием, боеприпасами и взрывчаткой. По предварительным данным, "товар" – со схрона незаконных вооруженных формирований, который они устроили в 2014 году для проведения диверсий», – рассказали в полиции.

Также отмечается, что функции в группе были четко распределены.

«Так, "схронщик" заведовал хранением, другой участник ОПГ выполнял роль дозорного. В целях конспирации преступники проводили сделки в безлюдных, отдаленных местах, например, в лесополосах», – сообщили в пресс-службе.

Правоохранители провели 4 этапа оперативной закупки оружия на сумму около 100 тыс. грн. Среди прочего были приобретены 3 автомата Калашникова, 2 из которых принадлежали военным частям в АР Крым, а еще один не находится на вооружении Украины и, по предварительной информации, завезен из РФ.

«По легенде, арсенал был предназначен для проведения терактов в столице. Фигуранты получили деньги, зная, что оружие планируют использовать против людей во время массовых мероприятий», – подчеркнули в полиции.

В ходе оперативной комбинации правоохранители разоблачили и задержали всех членов группировки. Кроме того, был обнаружен склад, где хранился весь арсенал, предназначенный на продажу.

«В состав группы входили неоднократно судимые представители криминалитета в возрасте 26-44 лет, жители городов Бахмута и Часов Яра. Один из участников имеет целых 8 тюремных сроков (за разбои, вымогательства и другие тяжкие преступления). Он оказал сопротивление при задержании: забаррикадировался в комнате и угрожал пистолетом, однако был оперативно разоружен. Во время обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных было изъято оружие и наркотики (марихуана)», – отметили в пресс-службе.

Полицейские изъяли 3 автомата, 3 противотанковых гранатомета (РПГ-18, РПГ-22), 2 газовых пистолета, 2 гранаты, около 500 патронов, а также более 5 кг тротила и пластида. С этим количеством взрывчатки злоумышленники могли взорвать дом.

Все 5 членов ОПГ задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Подозреваемым инкриминируют ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Им грозит до 7 лет лишения свободы.