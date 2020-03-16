В Украине зафиксировано два новых случая коронавируса COVID-19

16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено заболевание COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (МОЗ).

«Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа по контактным лицам», – отмечается в сообщении.

По данным МОЗ, на 16 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 5 положительных результатов на COVID-19: в Черновицкой (4) и Житомирской (1, летальный случай) областях.

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра исследовала более 500 образцов, с начала года были получены 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.

Также в МОЗ сообщают, что в мире зарегистрировано 169 387 случаев заболевания COVID-19, из них 77257 (45,6%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 89 367 случаев в 142 странах / территориях / регионах. На территории Европейского региона зарегистрировано 54 895 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, 14 марта двое жителей Славянска Донецкой области были госпитализированы в инфекционное отделение в Константиновку с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19. Результаты исследований ожидаются 16 марта.