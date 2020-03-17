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В «ДНР» задержали мужчину, обвиняют в торговле боеприпасами

17.03.20 09:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) задержан мужчина, его обвиняют в «незаконном сбыте боеприпасов».

Как сообщает пресс-центр «МВД ДНР», «полицейские» «изъяли у подозреваемого в момент реализации 6 гранат РГД и Ф-1, а также 5 запалов к ним». «Ранее не судимый злоумышленник пояснил, что боеприпасы он хранил у себя дома в качестве трофея. Реализовать вышеуказанные предметы его заставило сложное материальное положение», – утверждают в «ДНР».

Боеприпасы, как уверяют в «республике», направлены на экспертизу, в отношении фигуранта открыто «уголовное дело».

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