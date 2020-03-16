В «ЛНР» заявили, что продлят срок «регистрации» автомобилей

В «ЛНР» решили продлить срок «регистрации» автомобилей на 3 месяца. Об этом сегодня, 16 марта, заявил «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет, передают местные интернет-ресурсы.

Корнет сообщил, что «физические лица, которые эксплуатируют на территории ЛНР транспортные средства с украинской регистрацией, должны были пройти государственную регистрацию в УГИБДД МВД ЛНР до 31 декабря 2019 года».

Как уверяет Корнет, к окончанию отведенного срока, а именно с октября 2019 года, количество обращений по регистрации транспортных средств значительно увеличилось. «Так, в марте 2019 года МРЭО проведено порядка 4 тыс. 200 регистрационных операций, а в октябре 2019 года уже более 11 тыс.», – утверждает «министр».

«В 2019 году выдано более 89 тыс. (на 187% больше, чем за 2018 год) свидетельств о регистрации транспортных средств, в 2018 году – порядка 31 тыс.», – добавил он.

Корнет сообщил, что 22 ноября 2019 года было принято решение о продлении срока прохождения процедуры «регистрации» до 31 марта 2020 года.

«Многие граждане не успевают пройти регистрацию транспортных средств до 31 марта текущего года. Количество проводимых операций по регистрации и изменению учетных данных в январе и феврале 2020 года возросло в 5,5 раз в сравнении с 2019 годом», – заявил «министр».

«В связи со сложившейся на данный момент ситуацией, МВД совместно с председателем правительства ЛНР принято решение о продлении срока обязательной регистрации транспортных средств на 3 месяца», – добавил он.

Напомним, в феврале в Луганске собирались очереди в «МРЭО». Очереди и давка в «МРЭО» продолжаются и в марте.