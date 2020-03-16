Россия пытается сорвать минский процесс, – глава комитета ВР по внешней политике

Россия пытается сорвать минский процесс, и заявления президента РФ Владимира Путина свидетельствуют о критическом настрое к минским переговорам. Об этом заявил глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко (фракция партии «Слуга народа»), передает «РБК – Украина».

На вопрос о том, был ли достигнут серьезный прогресс на нормандской встрече, который бы сделал возможным следующий саммит в какой-то обозримой перспективе, Мережко ответил: «Если говорить о моем субъективном мнении, то раньше была относительная тишина на фронте, но в последние дни усиливается агрессивное поведение российских оккупационных войск».

Глава комитета отметил, что эти войска находятся под контролем руководства России, и все, что происходит, делается или по приказу, или с согласия президента Путина.

«Это в определенном смысле попытка сорвать минский процесс, и заявления Путина также настроены критически к минскому процессу. Россия может вести себя относительно спокойно только под мощным давлением других стран, США, Европы, под давлением санкций. Если ее оставить без этого, градус их агрессивности всегда повышается», – заявил Мережко.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик».

Экс-глава Института национальной памяти, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Владимир Вятрович заявил, что данное решение является госизменой, и в этой связи направил обращения в СБУ, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.