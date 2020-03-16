На Донетчине мужчина пытался откупиться от полиции

На Донетчине, чтобы избежать ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, мужчина предлагал полицейским 2 тыс. грн. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Вечером в субботу, 14 марта, в Мангушское отделение полиции поступила информация о том, что на проезжей части одного из населенных пунктов замечен автомобиль, который странно движется и часто выезжает за встречную полосу.

«С целью проверки, не находится ли водитель этого транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, на место выехал наряд сектора реагирования патрульной полиции. Полицейские установили, что водитель указанного автомобиля действительно находится в нетрезвом состоянии. В ответ на предложение пройти проверку с помощью алкотестера "Драгер", водитель предложил правоохранителям "решить вопрос" и не составлять в отношении него административные материалы», – рассказали в пресс-службе.

По факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет.