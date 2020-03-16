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Был контужен: В «ДНР» сообщают о пострадавшем при обстреле мирном жителе

16.03.20 12:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям селе Саханка в результате обстрела мирный житель был контужен. Об этом сегодня, 16 марта, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ДНР», с применением противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» был «обстрелян автомобиль, оказывающий в соответствии с графиком плановую помощь в обеспечении водой мирных жителей Саханки… обстрел велся в период забора воды гражданскими лицами».

В результате обстрела, как утверждают в «республике», контузию получил мирный житель.

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