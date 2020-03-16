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Военные выехали: В Славянске разруху санатория «Юбилейный» украшают дикие фиалки (Фото)

ДН 16.03.20 12:08
Санаторий «Юбилейный»
Санаторий «Юбилейный» / Фото: dnews.dn.ua

В Славянске (Донецкая обл.) продолжает разрушаться санаторий «Юбилейный», расположенный в рекреационной зоне Славянский курорт. Как передает корреспондент «Донецких новостей», неухоженная территорию вокруг санатория не охраняется и превращается в свалку.

«Юбилейный» входит в состав санаторно-курортного реабилитационного центра «Славянский курорт», который находится в аренде ЗАО «Укрпрофздравница».

Здание санатория «Юбилейный» было построено в конце 80-х годов прошлого века. До событий 2014 года многопрофильная здравница имела собственную развитую инфраструктуру для отдыха и лечения. Квалифицированные врачи и лечебно-диагностическая база круглогодично привлекали сюда желающих поправить здоровье не только с Украины, но и из стран СНГ, зарубежья. В 7-этажном корпусе отдыхающих размещали в одно– и двухместных номерах со всеми удобствами. Имелись и двухкомнатные номера повышенной комфортности. Спортивные площадки для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом, тренажерный зал и бассейн. Работали столовая, библиотека, киоски, парикмахерская и косметический кабинет. В киноконцертном зале и на площадке у центрального входа проводились развлекательные мероприятия и концертные программы. Гремела дискотека на летней танцплощадке.

«Юбилейный» до 2014 года
«Юбилейный» до 2014 года
«Юбилейный» до 2014 года
«Юбилейный» до 2014 года
«Юбилейный» до 2014 года
«Юбилейный» до 2014 года
«Юбилейный» до 2014 года
«Юбилейный» до 2014 года
«Юбилейный» до 2014 года
«Юбилейный» до 2014 года

Во время событий 2014 года Славянский курорт перестал принимать отдыхающих, а после освобождения Славянска в корпусах здравниц были расквартированы украинские военные. Военные окончательно выехали с территории курорта лишь в декабре 2019 года. Сразу была выставлена охрана, и доступ на территорию ограничили. Сегодня об этом напоминают намеки на прежнее пребывание.

Сейчас проход к зданию санатория не охраняется. Предупредительная надпись о запрете осталась только на шлагбауме.

Здание находится в плачевном состоянии, за территорией вокруг также не ухаживают.

Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория
Главный корпус санатория

На фоне этой разрухи просыпается природа, пробивается сквозь сухой бурьян трава и уже вовсю цветут фиалки.

Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»
Территория «Юбилейного»

В 2014 году во время боевых действий на территории Славянска пострадало рядом стоящее старинное здание общекурортной лаборатории (на территории Славкурорта помимо «Юбилейного» работали еще 4 здравницы). Сейчас – это развалины с обгоревшими стенами, постепенно превращающиеся в свалку.

Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.
Здание лаборатории разрушено в 2014 г.

Фонтан с фигурой Нептуна в центре был одной из визитных карточек «Юбилейного». Возле него фотографировались, а летом спасались от жары. Фонтан не поврежден, фигуры целы. Табличка оповещает, что «Фонтан Нептун изваял Народный скульптор Литвинов Анатолий Макарович, 2003 год». Также сохранилась надпись «Уклонись от зла и сотвори благо».

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