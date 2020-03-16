Военные выехали: В Славянске разруху санатория «Юбилейный» украшают дикие фиалки (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) продолжает разрушаться санаторий «Юбилейный», расположенный в рекреационной зоне Славянский курорт. Как передает корреспондент «Донецких новостей», неухоженная территорию вокруг санатория не охраняется и превращается в свалку.

«Юбилейный» входит в состав санаторно-курортного реабилитационного центра «Славянский курорт», который находится в аренде ЗАО «Укрпрофздравница».

Здание санатория «Юбилейный» было построено в конце 80-х годов прошлого века. До событий 2014 года многопрофильная здравница имела собственную развитую инфраструктуру для отдыха и лечения. Квалифицированные врачи и лечебно-диагностическая база круглогодично привлекали сюда желающих поправить здоровье не только с Украины, но и из стран СНГ, зарубежья. В 7-этажном корпусе отдыхающих размещали в одно– и двухместных номерах со всеми удобствами. Имелись и двухкомнатные номера повышенной комфортности. Спортивные площадки для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом, тренажерный зал и бассейн. Работали столовая, библиотека, киоски, парикмахерская и косметический кабинет. В киноконцертном зале и на площадке у центрального входа проводились развлекательные мероприятия и концертные программы. Гремела дискотека на летней танцплощадке.

«Юбилейный» до 2014 года

Во время событий 2014 года Славянский курорт перестал принимать отдыхающих, а после освобождения Славянска в корпусах здравниц были расквартированы украинские военные. Военные окончательно выехали с территории курорта лишь в декабре 2019 года. Сразу была выставлена охрана, и доступ на территорию ограничили. Сегодня об этом напоминают намеки на прежнее пребывание.

Сейчас проход к зданию санатория не охраняется. Предупредительная надпись о запрете осталась только на шлагбауме.

Здание находится в плачевном состоянии, за территорией вокруг также не ухаживают.

Главный корпус санатория

На фоне этой разрухи просыпается природа, пробивается сквозь сухой бурьян трава и уже вовсю цветут фиалки.

Территория «Юбилейного»

В 2014 году во время боевых действий на территории Славянска пострадало рядом стоящее старинное здание общекурортной лаборатории (на территории Славкурорта помимо «Юбилейного» работали еще 4 здравницы). Сейчас – это развалины с обгоревшими стенами, постепенно превращающиеся в свалку.

Здание лаборатории разрушено в 2014 г.

Фонтан с фигурой Нептуна в центре был одной из визитных карточек «Юбилейного». Возле него фотографировались, а летом спасались от жары. Фонтан не поврежден, фигуры целы. Табличка оповещает, что «Фонтан Нептун изваял Народный скульптор Литвинов Анатолий Макарович, 2003 год». Также сохранилась надпись «Уклонись от зла и сотвори благо».