В храмах Донетчины не будут отменять богослужения из-за коронавируса

Православная церковь Украины в Донецкой области не будет ограничивать богослужения во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщил областной благочинный Донецкой епархии Украинской православной церкви протоиерей Константин.

«Богослужения будут проводиться. На Пасху богослужения также будут проводиться. Но каждый священник на проповедях должен сказать, что если у вас есть какие-либо симптомы заболевания, вы должны остаться дома и не подвергать опасности всех тех людей, которые нас окружают», – говорит священник.

В то же время священнослужители советуют прихожанам воздержаться от целования икон и святынь, соблюдать рекомендации медиков и главное – не паниковать.

«Дело в том, что мы знаем из Писания, что благодать Божия и благодать духа – она дается не обязательно через какое-то прикосновение. Люди исцелялись от тени апостола Павла, поэтому если человек просто поклонится перед иконой и окажет ей честь – этого уже достаточно. Хотя, понятное дело, мы не можем людям запрещать целовать иконы, люди все равно будут это делать», – отметил протоиерей Украинской православной церкви Сергей Капитоненко.

Для того, чтобы избежать заражения заболеванием, в храмах усилили меры безопасности: увеличили частоту обработки святынь средствами дезинфекции, для причастия планируют использовать одноразовую посуду.

«Мы всегда обрабатываем после богослужений, тем более у нас есть практика, что всегда лежит чистый рушничок на аналое, где мы выставляем иконы к почитанию, и каждый человек после себя обычно вытирает икону, то место, где целовал», – говорит Василий Иванюк, священник Украинской греко-католической церкви.

Напомним, 13 марта в Донецкой облгосадминистрации прошло совещание с руководителями религиозных организаций области и военными капелланами, на котором были рассмотрены вопросы организации массовых мероприятий в условиях карантина. Обсуждались возможные варианты уменьшения количества верующих, которые одновременно посещают служения, проведения дистанционных молебнов, а также дезинфекции помещений и объектов, с которыми контактируют люди во время богослужений и молебнов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Донеччина.TV»