Реализация Приднестровского сценария на Донбассе весьма вероятна, – эксперт

В Минске 11 марта, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, договорились о создании Консультативного совета (КС) с участием представителей Украины и «Л-ДНР». Согласно обнародованному протоколу о намерении создать КС, основной задачей новообразования является диалог, консультации и выработка предложений касательно политической части «Минска».

При этом прямые переговоры являются единственным механизмом урегулирования конфликта. Об этом «Донецким новостям» сообщил директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов.

«Создание Консультативного совета с участием представителей Украины и "Л-ДНР" мне не кажется какой-то "зрадой". Отдельные районы Донецкой и Луганской областей (как в документе обозначены "ДНР" и "ЛНР") фигурируют в мирном процессе еще с первого "Минска"», – напомнил директор Центра изучения украинской политики.

«То есть, если говорить о каком-то "признании", то оно произошло еще в 2014-2015 годах усилиями Верховной Рады и Совбеза ООН. Ничего нового сейчас не произошло», – пояснил он.

По словам Семенова, совершенно очевидно, что прямые переговоры являются единственным механизмом урегулирования конфликта. «Если США и откровенные террористы из "Талибана" могут вести переговоры и заключать мирные договоренности, то почему Украина и неподконтрольный Донбасс не могут поступить аналогично?», – отметил эксперт.

По мнению Максима Семенова, реализация Приднестровского сценария также весьма вероятна. «Но что бы сейчас ни создавали, у Украины и России принципиально разные и противоречащие один другому подходы. Поэтому в настоящее время я не вижу условий, при которых деятельность нового Консультативного совета реально принесла бы плоды», – подытожил он.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Консультативный совет и Донбасс: Что мы получили в Минске – шанс на реинтеграцию или капитуляцию?».