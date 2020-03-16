Верховная Рада рассмотрит законопроекты по коронавирусу и пойдет работать в комитетах

На внеочередном заседании Верховной Рады, посвященном решению вопросов противодействия пандемии коронавируса, рассмотрят несколько законопроектов, а также на время действия карантина парламент изменит график работы. Об этом сообщил сегодня, 16 марта, глава ВР Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета депутатских фракций и групп, передают «Донецкие новости».

В частности, на внеочередном заседании депутаты рассмотрят:

законопроект №2538 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета»;

законопроект №2539 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета».

По словам Дмитрия Разумкова, пленарные недели и недели встреч с избирателями заменят на работу в комитетах.

«О графике работы Верховной Рады: Рада не закрывается, она продолжает работать, однако мы меняем очередность проведения пленарных и комитетских недель, и до 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах. Я разговаривал с нашими коллегами из разных фракций и групп – все это предложение поддержали», – сказал спикер Верховной Рады.

Напомним, 13 марта министр здравоохранения Украины Илья Емец представил народным депутатам и представителям профильных ведомств проект Закона «О первоочередных решениях, связанных с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса COVID-19, других инфекционных заболеваний связанных с ним, а также действиях при кризисных ситуациях по предупреждению распространения эпидемии».