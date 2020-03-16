В Покровской оперзоне за сутки произошли два ДТП

За минувшие сутки в Покровской оперзоне произошли две аварии, в результате одной из них погиб пешеход. В первом случае автомобиль «Лада Приора» столкнулся с маршрутным автобусом. Легкие телесные повреждения получила одна из пассажирок маршрутки. Во втором – водитель автомобиля ВАЗ 2109 поздно заметил мужчину на дороге и сбил его. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Так, 15 марта в дежурную часть поступила информация о том, что на одной из улиц Покровска произошло ДТП.

«На месте происшествия правоохранители установили, что 39-летний водитель автомобиля "Лада Приора" нарушил Правила дорожного движения и, не предоставив преимущество в движении маршрутному автобусу, врезался в него. В результате столкновения незначительные ушибы получила 41-летняя пассажирка автобуса», – рассказали в полиции.

Относительно виновника ДТП правоохранители составили административный протокол в соответствии со ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Второе ДТП произошло в 18:30 вблизи с. Даченское.

«Установлено, что, двигаясь на автомобиле ВАЗ 2109 в сторону г. Селидово, водитель не заметил, как на дорогу неожиданно вышел мужчина, поэтому не успел затормозить и совершил наезд на пешехода. От полученных травм 67-летний пострадавший скончался в больнице», – сообщили в пресс-службе.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.