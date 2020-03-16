Немного паники не помешает: В Славянске коронавирус не подтвердился

В Славянске (Донецкая обл.) в отношении двух ранее госпитализированных жителей не подтвердилось заражение коронавирусом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 марта, сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

«Два случая в Славянске с подозрением на коронавирус не подтвердились», – констатировал мэр.

Он отметил, что власти даже дискутировали – сообщать ли населению о том, что у жителей было подозрение на «уханьский» вирус. «Была дискуссия – сообщать или не сообщать, однозначно было принято решение: о всех подозреваемых и тех, кого мы транспортируем в Константиновку (инфекционная больница – базовая для севера Донетчины по приему людей с подозрением на COVID-19, – ред.), будем сообщать в СМИ. Потому что я вижу, что немножко паники нам не помешает. Имеется в виду, в контексте самоизоляции», – сказал Лях.

Как сообщалось ранее, 14 марта двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционное отделение в Константиновку с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19. Биоматериал отправлен для лабораторных исследований был отправлен в Киев.