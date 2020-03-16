В правительстве рассказали о выплатах пенсий, субсидий и оплате ЖКХ в период карантина

На время карантина сроки и порядок выплат пенсий, субсидий и социальной помощи не меняются. Заплатить за жилищно-коммунальные услуги февраля, чтобы это не повлияло на получение субсидии, можно будет до мая текущего года. Об этом сегодня, 16 марта, заявил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает «Донецких новостей».

Он отметил, что около 2/3 получателям субсидий и социальной помощи средства зачисляются на банковские карты, поэтому для этих граждан никаких изменений в механизмах и сроках получения соответствующих выплат не происходит.

«При этом почти треть получателей субсидий и социальной помощи, особенно маломобильных категорий получает их через "Укрпочту", в частности путем доставки непосредственно домой. Сейчас эти выплаты тоже осуществляются в соответствии с определенными графиками. Сотрудники "Укрпочты" работают в обычном режиме», – подчеркнул замминистра.

Музыченко опроверг информацию, что если получатель субсидий не вовремя оплатит коммунальные услуги, то потеряет право на субсидию.

«Хочу успокоить граждан, поскольку уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения льготы или жилищной субсидии в течение срока их получения, то есть до завершения текущего отопительного сезона. Наличие просроченной более 2-х месяцев задолженности будет влиять на право получения жилищных субсидий на будущий период их получения, что будет определяться с мая 2020 года. Таким образом, важно, чтобы, собственно, в мае текущего года у получателей льгот и субсидий отсутствовала просроченная более 2-х месяцев задолженность», – разъяснил замглавы Минсоцполитики.

Он также уточнил, что в данное время речь идет о долге, который будет у граждан по состоянию на май 2020 года за потребленные услуги в феврале-месяце текущего года.

Музыченко подчеркнул, что для оплаты жилищно-коммунальных услуг не обязательно лично посещать отделения банков и «Укрпочты», создавая очереди и скопление людей. Все услуги можно оплатить дистанционно через интернет. Он также обратился к родным и близким пенсионеров и пожилых людей с призывом помочь пожилым родственникам оплатить коммунальные услуги без посещения ними банков.

«Для одиноких граждан, которые находятся на социальном обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания, помощь с оплатой счетов за услуги ЖКХ окажут социальные работники», – добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что во время карантина, введенного в Украине с 12 марта, «Укрпочта» будет продолжать работать в обычном режиме, в том числе, доставлять пенсии и другие выплаты.