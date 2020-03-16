Сломать позвоночник и череп: На Донетчине за 200 долларов пытались «заказать» мужчину

На Донетчине мужчина пытался за 200 долл. заказать убийство своего должника. 41-летний «киллер», получив такое предложение, обратился к оперативникам внутренней безопасности полиции. Благодаря этому удалось предотвратить расправу над жертвой и задержать организатора преступления. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в Донецкое управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины обратился мужчина и рассказал, что ему заказали убийство человека за денежное вознаграждение. Детективы следственного управления ГУНП в Донецкой области по материалам внутренней безопасности полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению), п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Заказчиком преступления оказался 37-летний житель г. Кременная (Луганская обл.), который неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. В настоящее время мужчина занимался поставкой и продажей живой рыбы. Один из его клиентов, житель г. Лиман (Донецкая обл.) якобы задолжал ему небольшую сумму денег, поэтому предприниматель решил расправиться с должником.

«План мести злоумышленник вынашивал не один месяц. Жизнь человека оценил в 200 долл. США. Когда подыскал исполнителя преступления – передал аванс, 100 долл. США, фото жертвы, адрес проживания, номера и марку автомобиля, рассказал о местах возможного пребывания и круге общения. Кроме этого, предоставил и орудие для расправы – деревянную биту, которой наемник должен был сломать позвоночник и череп должнику. Организатор отметил, что если свидетелем преступления станет жена потерпевшего – расправиться и с ней», – рассказали в полиции.

Чтобы спасти мужчину, оперативники внутренней безопасности Нацполиции совместно с детективами отдела по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Донецкой области провели спецоперацию по инсценировке убийства.

«Фото с "места преступления" с окровавленным телом жертвы "киллер" передал заказчику и получил остаток оплаты – 2,7 тыс. грн. Сразу после этого инициатора убийства задержали правоохранители при участии бойцов КОРДа и под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время житель Луганщины задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже объявлено о подозрении. Готовится избрание меры пресечения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.