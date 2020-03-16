Предотвратить коронавирус: В Славянске решили закрыть магазины и частично рынки

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 16 марта, городские власти объявили об ужесточении мер безопасности и введении новых карантинных «коронавирусных» мероприятий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», планируют закрыть все торговые точки, оставив лишь работать продуктовые магазины и аптеки.

Славянский городской голова Вадим Лях отметил, что в своих действиях власти опираются на положительный опыт карантинных мероприятий иных стран. «Один из действенных методов, которые демонстрировал Китай, – ограничения мероприятий с участием не 200 человек, а 60-ти. Где была объявлена самая лучшая самоорганизация населения, начиная от установки приложений в телефоне, заканчивая саморегуляцией посещений мест общественного пользования», – сказал он.

При этом мэр признал, что подобная самоорганизация населения у нас невозможна, «по всей видимости, в силу нашей ментальности». В этой связи сегодня городской совет максимально ужесточил меры безопасности.

Так, с сегодняшнего дня сокращена работа общественных и спортивных учреждений, которые еще 4 дня назад планировали оставить для посещений. «С сегодняшнего дня у нас прекращена работа бассейна, тренировки в детско-юношеских спортивных школах (ранее были разрешены индивидуальные тренировки). Прекращена работа городского музея, библиотек, Центра культуры и окружающей среды, музыкальной школы города Святогорск и школы искусств Славянска, а также стадиона им. Скиданова. Ограничен доступ к закрытым локациям в городском парке и учебных заведениях – это спортивные залы и площадки с искусственным покрытием, которые ограждаются. Общественным организациям, спортивным федерациям, клубам по интересам, коллективам художественной самодеятельности предписано временно прекратить репетиционную, концертную, тренировочную деятельность», – рассказал заместитель городского головы Юрий Подлесный.

Запрещаются уже любые массовые мероприятия, вне зависимости от количества участников (4 дня назад в городе предписывали не проводить мероприятия с участием свыше 200 человек).

Ограничивается прием граждан в различных ведомствах и учреждениях. В частности, в горсовете приостановлен личный прием граждан – обращения принимают дистанционно (по почте, в телефонном режиме и пр.). «В Управлении соцзащиты населения (УСЗН) не допускается заход сразу большого количества людей – они стоят в очередях на улице. Такие же рекомендации мы просим применить коммерческие предприятия, которые продолжают работу. То есть не допускать в небольшом помещении нахождение большого количества людей, чтобы очереди были на улице на расстоянии полутора метров друг от друга», – добавил Вадим Лях.

«С 17 по 23 марта будет прекращен личный прием граждан в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) Славянска, будем обеспечивать максимальное обслуживание дистанционно. Также мы дали рекомендации Пенсионному фонду, налоговой инспекции, центру занятости и другим территориальным исполнительным органам власти. Просим максимально ограничить личный прием граждан», – дополнил заммэра.

На входе в учреждения и ведомства ввели контроль температуры у посетителей и сотрудников. В ходи скрининга в ЦПАУ и УСЗН уже порядка 10 человек с повышенной температурой отправлены на обследование к медикам.

На вокзалах и станциях, в зданиях торговли требуют постоянно проводить дезинфекцию воздуха. «Мы рекомендуем владельцам приобрести бактерицидные лампы закрытого типа, чтобы постоянно обрабатывать воздушную среду. Для обработки транспорта будут использоваться установки холодного пара», – уточнил Подлесный.

Власти планируют существенно сократить деятельность сферыторговли. «Комиссией по чрезвычайным ситуациям может быть принято решение по ограничению работы вещевых рынков. Продуктовых – нет. Продуктовые магазины и рынки, а также аптеки, конечно же, работать будут. Так что готовим такое решение. Думаю, бизнесу к такому тоже нужно готовиться, потому что решения могут быть приняты в ближайшее время на уровне правительства», – рассказал градоначальник.

«Я не исключаю, что по развитию ситуации у нас произойдут ограничения в торговле, кроме торговли продуктами питания. По рынкам мы будем ограничивать использование крытых павильонов для того, чтобы избежать проблем с плохо проветриваемыми помещениями и максимально проводить торговлю на открытых специализированных площадках», – проинформировал Юрий Подлесный.

Городскому здравотделу выделены около 1,9 млн грн на закупку дополнительно двух аппарата искусственного вентилирования легких и иного медоборудования для реанимации, а также приобретения дезинфицирующих средств. «Однако проблема в следующем – по выигранным тендерам сообщают о том, что на складе продукции нет», – подчеркнул мэр Славянска.

В городе планировалось закрыть на ремонт больницу № 1, частично из нее даже вывезли оборудование. Но ремонт решили отложить. «Для того, чтобы в случае необходимости мы могли дополнительно разместить 120 коек стационара по изоляции предполагаемых больных», – пояснил градоначальник.

«Но как бы мы не готовились, но, с оглядкой на Италию и другие страны, в которых сейчас максимальное развитие коронавируса, при массовом поражении граждан всем оказать помощь они не смогли. Поэтому надеяться, что у нас в стране что-то будет по-другому, не стоит. На тех двух примерах возможного заражения, которые в Славянске не подтвердились, мы видим, что медицина готова и в дальнейшем в единичных случаях оказывать помощь. Но если это будет носить массовый характер, как в европейских государствах, то результат будет точно такой же, как у них. Еще раз обращаю внимание – самоизоляция, меньше посещение общественных мест, в крайней необходимости посещение крупных продуктовых магазинов», – подчеркнул Вадим Лях.

Как сообщалось ранее, 14 марта двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционную больницу Константиновки с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19. Но сегодня сообщили, что в отношении них заражение коронавирусом не подтвердилось.

Вадим Лях призвал жителей Славянска отказаться от «всех застолий», и продемонстрировал это на личном примере – отменив празднование своего дня рождения.