Военный сбор: Жители Луганщины перечислили более 36 миллионов для украинской армии

В Луганской области для украинской армии собрали более 36 млн грн. Об этом сегодня, 16 марта, со ссылкой на информацию Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Луганской области, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«За январь-февраль 2020 года поступления военного сбора составили 36,2 млн грн. Это на 5,4 млн грн (или на 17,7%) больше поступлений января-февраля 2019 года», – говорится в сообщении.

В ЛугОВГА напомнили, что военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Луганская область перечислила в бюджет почти 220 млн грн военного сбора.