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Министр по вопросам реинтеграции совещался с главами Донецкой и Луганской областей

16.03.20 18:44
Фото: пресс-служба МинВОТ
Фото: пресс-служба МинВОТ

Сегодня, 16 марта, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников провел учредительное совещание с председателями областных государственных администраций (ОГА). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, совещание прошло с председателями Херсонской ОГА Юрием Гусевым, Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Кириленко и Луганской областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем.

В рамках встречи был обсужден ряд вопросов, среди которых ключевые:

  • обеспечение прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • социальная защита и гуманитарная помощь;
  • временное закрытие КПВВ;
  • общая ситуация с коронавирусом;
  • наработка предложений по решению неотложных задач, связанных с временно оккупированными территориями, которые могут быть вынесены на рассмотрение Кабинета министров Украины.

Напомним, КМУ разделил полномочия бывшего Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины и Министерства по делам ветеранов Украины (Минветеранов).

Как сообщалось ранее, на должность главы новосозданного Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предлагается представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

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