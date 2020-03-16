В зоне ООС усилили карантинные ограничения

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) усилили карантинные ограничения. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины на своей странице в Facebook.

«Пандемия, которая всколыхнула весь мир, дошла и до Украины. В настоящее время зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом и, к сожалению, один – с летальным завершением. Военнослужащие Национальной гвардии постоянно обеспечивают законность и правопорядок на территории Донецкой и Луганской областей, а с 12 марта – еще и карантинные мероприятия», – говорится в сообщении.

По словам офицера группировки с позывным «Медик», личный состав проинструктирован о первых симптомах и мерах профилактики заболеваемости. Также гвардейцы полностью обеспечены масками для несения службы на блокпостах.

Также во время проверки транспортных средств военнослужащие опрашивают граждан об их самочувствии для выявления возможных заболеваний или изоляции и проведения обследования.

Как сообщалось ранее, по данным МОЗ Украины, на 16 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 5 положительных результатов на COVID-19: в Черновицкой (4) и Житомирской (1, летальный случай) областях. В мире зарегистрировано 169 387 случаев заболевания COVID-19, из них 77 257 (45,6%) человек выздоровели.