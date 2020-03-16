Обсервация и лечение: На Донетчине проверили готовность учреждений и больниц к приему людей с подозрением на СОVID-19

В Донецкой области спасатели проверяют места для проведения обсервации лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию СОVID-19. А также проинспектировали состояние готовности медицинских учреждений, в которых больные коронавирусом будут проходить лечение. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области области.

Так, с 11 марта в Украине начались проверки готовности мест обсервации для приема и изоляции людей с подозрением на коронавирусную инфекцию СОVID-19, прибывших из стран, где наблюдаются случаи инфекционных заболеваний. В рабочие группы, которые проверяют определенные правительством учреждения здравоохранения, вошли специалисты ГСЧС, Национальной полиции, департамента здравоохранения и управления Госпродпотребслужбы.

В Донецкой области рабочая группа также проверила состояние готовности таких объектов в Мирнограде и Константиновке. В них, при необходимости, будут оказывать медицинскую помощь лицам больным коронавирусом COVID-19. Также проверены объекты, которые определены для лиц, направленных на обсервацию в Селидово и Святогорске.

Как уточняется, в целом, такие мероприятия прошли во всех областях страны.

В ГСЧС напомнили, что согласно постановлению Кабинета министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» с 12 марта на всей территории Украины объявлен карантин.

В рамках мероприятий, направленных на предотвращение распространения вируса на территории Донецкой области определены больницы, в которых больные коронавирусом будут проходить лечение, и определены места размещения лиц, направленных на карантин и обсервацию. Как сообщалось, Донецкая область готова к любому развитию ситуации с коронавирусом – больницы оборудованы необходимым, подготовлены к приему пациентов, врачи обучены алгоритму действий. В качестве карантинного учреждения больных будет принимать инфекционная больница в Мирнограде. А людей, пораженных коронавирусом, на севере области сможет принять инфекционная больница Константиновки, на юге – Мариупольская городская больница № 4 и больница «скорой помощи».

Напомним, в Донецкой области по состоянию на сегодня есть 4 новых подозрения на заболевание, вызванное коронавирусом, прежние 3 подозрения не подтвердились.