В «Л-ДНР» проводится насильственная «паспортизация» жителей, – правозащитники

В «ЛНР» и «ДНР» проводится насильственная «паспортизация» жителей. Об этом сообщается в мониторинговом отчете «Обзор нарушений прав человека во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей за февраль 2020 года» благотворительного фонда «Восток SOS», опубликованном пресс-службой организации.

«С целью обоснования присутствия оккупационных войск Российской Федерации на территориях ОРДЛО* оккупационные администрации так называемых республик "Л/ДНР" добровольно-принудительно подталкивают людей, которые работают на "государственных" предприятиях, получать российские паспорта. При этом не только получать, но и давать комментарии для СМИ с целью пропаганды», – говорится в отчете.

Правозащитники напомнили, что, согласно информации Офиса Генерального прокурора Украины, «такие умышленные принудительные действия незаконных администраций, контролируемых РФ, является грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола 1977 года».

Согласно отчета «Восток SOS», в феврале 2020 года шахтеры «Свердловантрацита» получали российские паспорта. «Механизм получения российского паспорта таков: сначала люди оформляют так называемые "паспорта ЛНР", а затем подают документы на российский паспорт», – уточняют правозащитники.

«В соцсетях отмечается, что работникам государственных предприятий угрожают увольнением или невыплатой заработной платы в случае неполучения "паспорта ЛНР", а затем российского паспорта», – подытожили правозащитники.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей