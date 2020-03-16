В «ДНР» намерены участвовать в российском референдуме 22 апреля

В «ДНР» прорабатывают «технические моменты», чтобы местные жители, получившие российские паспорта, проголосовали на референдуме по изменениям в конституцию РФ. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в интервью российскому изданию.

По его мнению, местные жители, оформившие российское гражданство, смогут участвовать в референдуме 22 апреля.

«Технические моменты прорабатываются, еще есть время. Это большое количество граждан, уже перевалившее за 100 тысяч, имеется в виду с Луганской народной республикой вместе. Соответственно, это определенные ресурсы и составляющие. Поэтому я лично могу ответить за себя – я буду участвовать, потому что понимаю, что поправки в конституцию Российской Федерации напрямую влияют на наше будущее, на тех, кто является гражданами Российской Федерации», – заявил Пушилин.

При этом как практически собираются реализовать намерения – он не пояснил.

Напомним, адвокат, правовед Марк Фейгин заявил, что изменения в конституцию РФ не сулят Украине ничего хорошего. Он акцентировал, что вообще внесение изменений в конституцию РФ имеет одну главную политическую цель – «обнулить сроки пребывания президента Путина на его посту».