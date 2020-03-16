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Ограничения на пересечение КПВВ до 3 апреля: Как осуществляется контроль въезда и выезда

16.03.20 19:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации опубликовала разъяснение относительно пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в режиме ограниченного пропуска, который вводится с 16 марта по 3 апреля 2020 года.

Так, во время выезда с временно неподконтрольной украинской власти территории:

  • По прибытии лица в КПВВ будет осуществлена ​​проверка и уточнено место постоянного (фактического, реального) ее/его проживания.
  • Лицо будет предупреждено о пропуске исключительно в одном направлении и пропущено в установленном порядке.
  • Если при проверке будет установлено, что лицо выехало на временно неподконтрольную территорию в период с 16 марта 2020 года, то ей/ему будет отказано в пересечении линии разграничения.

Во время выезда на временно неподконтрольную украинской власти территории:

  • По прибытии лица на КПВВ будет осуществлена ​​проверка и уточнено место постоянного (фактического, реального) проживания.
  • Лицо будет предупреждено о пропуске исключительно в одном направлении и пропущено в установленном порядке.
  • Если при проверке выяснится, что лицо выехало с временно неподконтрольной территории в период с 16 марта 2020 года, то ей/ему будет отказано в пересечении линии разграничения.

«Просим всех с пониманием отнестись к таким ограничениям – они вводятся для того, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.

Напомним, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.

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